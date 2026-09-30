Un fuerte accidente de tránsito se registró en el kilómetro 14 de la carretera privada VAS, en el tramo de Villa Canales hacia carretera a El Salvador.

En el lugar, un vehículo de transporte pesado, que trasladaba una mezcla de cemento, perdió el control y terminó en una escena trágica, dejando al conductor fallecido.

Bomberos Municipales Departamentales y Bomberos Voluntarios atienden la emergencia y trabajan en la recuperación del cuerpo de la víctima.

Debido a que la emergencia continúa siendo atendida, se recomienda precaución a los conductores, ya que podrían registrarse complicaciones en la circulación vehicular por el sector.