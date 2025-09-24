Un fuerte accidente de tránsito se registró en el kilómetro 144.5 de la ruta Interamericana, donde se vio involucrado un transporte pesado.

En el lugar, Bomberos Voluntarios atendieron la emergencia y brindaron asistencia al conductor del tráiler, luego de que este impactara contra un árbol de gran tamaño que había caído sobre la cinta asfáltica.

Afortunadamente, el conductor no requirió ser trasladado a un centro asistencial. Además, los socorristas trabajaron en la liberación del paso y en el retiro de los restos del árbol.