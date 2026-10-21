Un fuerte accidente de tránsito ocurrido en la ruta al Atlántico, específicamente en el kilómetro 19.5 de la ruta hacia Palencia, dejó dos hombres fallecidos y una bebé con lesiones de consideración, luego de que un picop colisionara contra un camión en el sector del redondel.

Bomberos Voluntarios de las compañías 85 y 50, junto con otros elementos de socorro, fueron destacados al lugar para atender la emergencia. En el vehículo particular viajaban tres personas cuando ocurrió el impacto.

Dos hombres murieron tras salir expulsados del vehículo

Debido a la fuerza de la colisión, uno de los ocupantes salió expulsado del picop y cayó sobre el asfalto, donde perdió la vida. Otra persona quedó fuera de la carretera, en una hondonada entre matorrales.

Los Técnicos en Urgencias Médicas evaluaron a dos hombres y confirmaron que ambos ya no contaban con signos vitales. Hasta el momento, las víctimas no han sido identificadas.

Una tercera persona fue trasladada al hospital

En el mismo accidente, una tercera persona sufrió lesiones de consideración. Los Bomberos Voluntarios le brindaron atención prehospitalaria y la trasladaron a un centro hospitalario para recibir asistencia médica.

Por ahora, no se han divulgado los datos de identidad de esta persona. El camión involucrado en la colisión también permaneció en la escena, mientras los socorristas atendían la emergencia.

Autoridades deberán esclarecer las causas del percance

Las autoridades correspondientes deberán realizar las diligencias de rigor para establecer cómo ocurrió el accidente y determinar las posibles responsabilidades. La información disponible no precisa qué provocó el impacto entre ambos vehículos.

Mientras se desarrollan los procedimientos correspondientes, se espera que las víctimas sean identificadas y que las investigaciones permitan esclarecer las circunstancias del hecho de tránsito en la ruta hacia Palencia.