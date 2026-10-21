Un accidente de tránsito se registró sobre la 2.ª avenida, cerca de la 3.ª calle, conocida como la calle del mercadito, en Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla, donde un vehículo impactó en la parte trasera de un camión repartidor de agua.

Elementos de la Policía Municipal de Tránsito se hicieron presentes en el lugar para realizar las diligencias correspondientes. Según curiosos, el automóvil se conducía a excesiva velocidad, mientras que el camión se encontraba estacionado en línea roja.

Las autoridades recomiendan a los conductores respetar los límites de velocidad y las señales de tránsito para prevenir accidentes.