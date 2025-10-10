Un sismo de magnitud 7.8 se registró la tarde de este viernes 10 de octubre en el Pasaje de Drake, a una profundidad moderada, según informó el Servicio Geológico Colombiano (SGC). El movimiento telúrico ocurrió alrededor de las 3:30 pm en una zona remota que conecta el extremo sur del continente americano con la Antártida.

Debido a la fuerza del terremoto, las autoridades advirtieron sobre la posible generación de tsunamis en los países cercanos a la zona del Pasaje de Drake. Sin embargo, hasta el momento no se reportan personas afectadas, ya que el epicentro se ubicó en un área aislada y sin población cercana.

El SGC informó que, de acuerdo con datos de la Dirección General Marítima (Dimar), no existe amenaza de tsunami para la costa pacífica colombiana. “De acuerdo con la Dimar, no hay riesgo de tsunami para Colombia por el sismo registrado en el Pasaje de Drake, con magnitud 7.8 y una profundidad de 10 kilómetros, ocurrido a las 03:29 p. m., hora colombiana”, detalló la entidad en un comunicado.

Hasta ahora, los servicios geológicos de Chile y Argentina, los países más cercanos al epicentro, no se han pronunciado oficialmente sobre el evento, y las estadísticas definitivas aún están en proceso de confirmación.

Este es el tercer terremoto de gran magnitud registrado en la zona durante 2025, luego de los ocurridos en mayo 7.4 y agosto 7.5. El Pasaje de Drake, también conocido como Mar de Hoces, es una región caracterizada por su alta actividad sísmica debido a la convergencia de las placas tectónicas Sudamericana y Antártica, aunque no forma parte del Anillo de Fuego del Pacífico.