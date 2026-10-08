Las precipitaciones de las últimas horas han ocasionado derrumbes, inundaciones y caída de árboles en al menos cinco departamentos del país, según información de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred).

Uno de los incidentes se registró en el kilómetro 164.6, en la cumbre de San Gabriel, Chicaj, Baja Verapaz, donde un derrumbe afectó la ruta y vecinos de la zona colaboran con las tareas de limpieza y retiro de material.

Además, la Conred reportó inundaciones y daños en viviendas en Las Cruces, Petén; Raxruhá, Alta Verapaz; y San Agustín Acasaguastlán, El Progreso.

La Conred recomienda a la población evitar cruzar ríos, quebradas o zonas inundadas, especialmente durante y después de las lluvias, debido a que el nivel y la fuerza del agua pueden aumentar de manera repentina. También aconseja mantenerse alejado de las corrientes y atender las indicaciones de las autoridades.