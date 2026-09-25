Las lluvias registradas en las últimas horas ocasionaron un deslizamiento de tierra en el caserío Santa Rita Panzal, Purulhá, Baja Verapaz.

Como parte de las acciones del Sistema CONRED, comunitarios realizan labores de limpieza y retiro de material para despejar el área afectada.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta durante la temporada de lluvias, evitar transitar por zonas de riesgo y reportar cualquier deslizamiento, inundación o condición que pueda representar peligro.