Equipos de la Municipalidad de Guatemala fueron movilizados hacia la 19 avenida y 0 calle, zona 15, para retirar un árbol que cayó sobre la vía debido a las fuertes lluvias registradas durante las últimas horas.

De acuerdo con Amílcar Montejo, vocero vial de la Municipalidad de Guatemala, trabajadores municipales también realizan labores en la 7ª avenida y 5ª calle, zona 9, donde otro árbol fue derribado.

Las cuadrillas trabajan en ambos sectores para despejar las calles y restablecer la circulación vehicular. Se recomienda a los conductores transitar con precaución ante las condiciones climáticas.

Las fuertes lluvias registradas en las últimas horas han generado complicaciones en distintos puntos de la Ciudad de Guatemala, donde la caída de árboles y la acumulación de agua pueden dificultar la circulación. Las autoridades recomiendan a los conductores reducir la velocidad, mantener la distancia y transitar con precaución.