En la 9.ª avenida y 8.ª y 11.ª calle de la zona 11 capitalina, varios árboles cayeron durante la tarde de este jueves 9 de octubre debido a las fuertes lluvias y vientos, provocando daños en viviendas y cortes de energía eléctrica en el sector, según informaron vecinos.

Bomberos Municipales se encuentran en el lugar utilizando herramientas de corte y equipo especializado para liberar la vía y garantizar la seguridad de los residentes.

Hasta el momento, no se reportan personas lesionadas, y los daños materiales no revisten mayor consideración.

Se confirmó que tres árboles colapsaron, por lo que socorristas y agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) apoyan en la remoción de los troncos.

La persistencia de la lluvia complica las labores, por lo que las autoridades instan a la población a tomar precauciones al transitar por la zona.