Como parte de las acciones de seguridad y prevención, agentes de la PNC realizaron un operativo en la 6ª avenida y 8ª calle, colonia El Mezquital, donde procedieron al retiro de cuatro cámaras de videovigilancia instaladas en áreas públicas del sector y usadas para vigilar los movimientos de los ciudadanos.

Durante este año con estas últimas 4 ya suman 490 cámaras desinstaladas que estaba instaladas de manera ileal.

La Policía ha identificado y retirado cientos de estos dispositivos, los cuales fueron localizados en diferentes zonas y municipios del territorio guatemalteco.

Estas acciones forman parte de los operativos que las fuerzas de seguridad desarrollan para prevenir hechos delictivos y evitar que estructuras criminales utilicen sistemas tecnológicos para monitorear a la población.