Un incendio estructural se registró en una tienda y tortillería ubicada en la zona 1 del municipio de Zaragoza. El siniestro fue provocado por la fuga de un cilindro de gas propano.

Los Bomberos Municipales Departamentales trabajaron en el lugar con la unidad BFD-01 para controlar las llamas, mientras que la unidad AD-173 brindó apoyo trasladando de emergencia a dos mujeres que se encontraban en el interior del inmueble, ambas con quemaduras de segundo grado en distintas partes del cuerpo.

Fue gracias a la pronta acción de los cuerpos de socorro que se pudo controlar el incendio. Se reportan por ahora solo pérdidas económicas.