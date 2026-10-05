Un nuevo incremento en el precio del gas propano se registra en Guatemala desde este domingo 4 de octubre, según los precios anunciados por expendedores.

De acuerdo con los valores reportados y comparados con el monitoreo que realiza el Ministerio de Energía y Minas (MEM), el cilindro de 25 libras pasó de Q115 a Q122, lo que representa un aumento de Q7.

Estos son los nuevos precios

Los nuevos valores reportados para las distintas presentaciones de gas propano son:

Cilindro de 25 libras: de Q115 a Q122

de Q115 a Cilindro de 35 libras: de Q161 a Q171

de Q161 a Cilindro de 100 libras: de Q460 a Q488

El incremento representa Q7 adicionales para el cilindro de 25 libras, alrededor de Q10 para el de 35 libras y Q28 para el de 100 libras.

Tercer aumento registrado en 2026

Este nuevo ajuste representa el tercer incremento del precio del gas propano registrado durante 2026. El cilindro de 25 libras, una de las presentaciones de mayor consumo en los hogares guatemaltecos, acumula un aumento de Q24 durante el año.

El comportamiento de los precios se produce en un contexto de variaciones en los mercados energéticos internacionales. Las tensiones geopolíticas en Oriente Medio y la situación en el estrecho de Ormuz han generado presiones sobre los precios del petróleo y sus derivados.

Sin embargo, el comportamiento internacional es señalado como un posible factor de incidencia en el precio del gas propano, por lo que el valor final puede variar según las condiciones del mercado y los distribuidores.

El Ministerio de Energía y Minas mantiene el monitoreo de los precios de los productos energéticos y publica información relacionada con el comportamiento del mercado nacional.