El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda Sandoval, presentó este martes a las nuevas autoridades de la Policía Nacional Civil (PNC), durante una conferencia de prensa. El comisario Erick Rolando Osoy López fue nombrado director general, mientras que el comisario Selvin Solano Galicia asumirá como subdirector general.

Villeda explicó que se realizará una evaluación institucional para fortalecer las capacidades de la PNC, principalmente en investigación policial, prevención de amenazas y respuesta a las necesidades de seguridad de la población.

El funcionario afirmó que las actuaciones policiales deberán desarrollarse dentro del marco de la ley y estarán sujetas a supervisión. También señaló que se respaldará a los agentes que cumplan con sus responsabilidades y se exigirá rendición de cuentas a quienes incumplan sus obligaciones.

Por su parte, el nuevo director general, Erick Rolando Osoy López, indicó que dará seguimiento a la reestructuración de la institución y al fortalecimiento del talento humano, con el propósito de mejorar la credibilidad policial y los resultados operativos, respetando los derechos humanos.

El ministro agregó que, en coordinación con el presidente Bernardo Arévalo, se han impulsado cambios paulatinos en la institución, incluida la rotación de comisarios en todo el país. Además, adelantó que el proceso de reestructuración continuará con nuevas medidas para fortalecer la seguridad ciudadana.