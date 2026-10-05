La Selección de Guatemala consiguió una victoria dramática 1-0 ante Surinam en el estadio Manuel Felipe Carrera, El Trébol, y aseguró su clasificación a la siguiente ronda de la Liga de Naciones de Concacaf.

La Bicolor, dirigida por Luis Fernando Tena, necesitaba ganar después del empate sin goles del viernes en Paramaribo. Guatemala comenzó la jornada con cuatro puntos, mientras Surinam lideraba el grupo B con siete unidades.

Guatemala buscó el gol desde el primer tiempo

Surinam tomó la iniciativa durante los primeros minutos, mientras Guatemala intentó generar peligro mediante el contragolpe. Al minuto 14 llegó una de las primeras oportunidades para los locales.

Aarón Herrera envió un centro que encontró a Darwin Lom dentro del área, pero su remate terminó por encima de la portería. Al minuto 30, Herrera volvió a generar peligro mediante un tiro libre.

La primera mitad concluyó 0-0. Guatemala consiguió acercarse con mayor peligro a la portería rival, aunque no logró transformar sus oportunidades en el gol que necesitaba para acercarse a la clasificación.

Surinam quedó con diez y el partido fue interrumpido

El encuentro cambió durante la segunda parte. Richonell Margaret fue expulsado al minuto 60, dejando a Surinam con diez futbolistas y dando a Guatemala la posibilidad de aumentar su presión ofensiva.

Después de la expulsión, el encuentro estuvo interrumpido durante más de diez minutos. Los jugadores de Surinam denunciaron haber recibido insultos racistas y mostraron su inconformidad antes de continuar jugando.

Mientras se resolvía la situación, el capitán Nicolás Samayoa y la voz del estadio pidieron tranquilidad a los aficionados. Finalmente, el encuentro pudo reanudarse.

Matts Evans apareció en el 90+5

Guatemala aumentó la presión aprovechando su superioridad numérica. Al minuto 82, Rubio Rubin mandó el balón a la portería, pero el gol fue anulado por una falta en ataque de Nicolás Samayoa.

Cuando el empate parecía sentenciado, Matts Evans apareció al minuto 90+5. Una jugada colectiva de la Bicolor terminó con un remate al ángulo que finalmente rompió la resistencia de Surinam.

El 1-0 desató la celebración en El Trébol y permitió a Guatemala conseguir los tres puntos que necesitaba para continuar su camino en la Liga de Naciones de Concacaf.