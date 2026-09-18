Como parte del seguimiento a investigaciones relacionadas con la Mara Salvatrucha, la Fiscalía contra el Delito de Extorsión, junto con agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), ejecutó cinco allanamientos en distintos inmuebles para inspeccionar, registrar y recopilar indicios.

Durante las diligencias, realizadas en un inmueble de la zona 1 capitalina, fueron detenidos Richard M. y Fernando F., considerados preliminarmente como presuntos integrantes de esa estructura. En el lugar se localizaron sustancias que dieron positivo en pruebas de campo para presunta marihuana, “tusi” y metanfetamina. También fueron incautadas tres pistolas, 12 cargadores y más de 200 cartuchos cuyo calibre aún no ha sido establecido.

En otro de los inmuebles intervenidos fue aprehendido Arturo G., señalado como presunto integrante de la Mara Salvatrucha. Según el Ministerio Público, la captura ocurrió en flagrancia luego de encontrar un fusil, un teléfono celular y Q1,499,500 en efectivo.

De forma paralela, la Fiscalía desarrolló otras nueve diligencias en San Pedro Ayampuc y Palencia, donde se da seguimiento a investigaciones relacionadas con la organización criminal “White Fence”. Las autoridades indicaron que durante estas acciones obtuvieron información que será incorporada a las pesquisas para fortalecer la investigación.