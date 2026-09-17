Investigadores de la DEIC y fiscales del MP desarrollan este jueves una serie de allanamientos en inmuebles ubicados en la avenida Centro América y avenida Elena, zona 1, como parte de investigaciones relacionadas con estructuras de la Mara Salvatrucha señaladas de posibles vínculos con narcotráfico, sicariato y extorsiones.

De manera preliminar, durante las diligencias se reporta la localización de aproximadamente Q2 millones en efectivo, además de armas de fuego, municiones y presunta droga. Las autoridades continúan con los procedimientos en los inmuebles inspeccionados para establecer los resultados finales.

Como parte de las acciones contra estas estructuras, las autoridades también reportan el retiro y desinstalación de 482 cámaras de videovigilancia instaladas presuntamente de manera ilegal en distintos sectores durante este año.

Asimismo, se han incautado 24 vehículos que estarían vinculados con la Mara Salvatrucha y que, según las investigaciones, eran ocultados en diferentes predios.