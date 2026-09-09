Este miércoles 9 de septiembre se registró un nuevo incremento en el precio de los combustibles, situación que vuelve a afectar la economía de miles de guatemaltecos.

El nuevo ajuste representa un aumento aproximado de Q0.50 por galón en la gasolina regular y superior, mientras que el diésel incrementó alrededor de Q1.00 en la región Metropolitana, en la modalidad de autoservicio. En el servicio completo, el aumento puede variar y alcanzar aproximadamente Q1.00.

Con este nuevo incremento, los precios de los combustibles rondan actualmente:

Gasolina regular: Q41.59 por galón

Q41.59 por galón Gasolina superior: Q43.59 por galón

Q43.59 por galón Diésel: Q47.39 por galón

CAMBIOS EN PRECIOS DE COMBUSTIBLES

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Varias gasolineras aplican ajuste:



•Super y Regular suben 50 CENTAVOS

•Diesel aumenta Q.1.00



(Autoservicio. Región Metropolitana).#OjoAlDato pic.twitter.com/iSmKTG7CN5 — Vichoguate (@vichoguate) September 9, 2026

El alza se registra luego de que, en las últimas horas, manifestantes ingresaran al Congreso de la República para exigir medidas que permitan mantener precios más accesibles de los combustibles, debido al impacto que estos tienen directamente en la economía de las familias guatemaltecas.

Ante esta situación, se aprobó el Decreto 21-2026, con el objetivo de proteger la economía familiar frente al alza de los combustibles mediante un apoyo temporal que estará vigente hasta el 31 de diciembre.

Sin embargo, el nuevo ajuste mantiene la preocupación entre los consumidores y representa un nuevo golpe para el bolsillo de miles de familias.

Además, transportistas y taxistas han bloqueado diferentes rutas del país en rechazo al incremento, por lo que se recomienda a los conductores tomar precauciones y verificar las condiciones de las carreteras para evitar mayores complicaciones de tránsito.