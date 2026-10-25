Este domingo se reportó un incremento en el precio del cilindro de gas propano de 25 libras en Guatemala, lo que representa un nuevo gasto para los consumidores.

El aumento impacta directamente el bolsillo de los guatemaltecos que utilizan este combustible para la preparación de sus alimentos.

De acuerdo con los precios anunciados por los distribuidores, el cilindro de 25 libras se cotiza en Q126, el de 35 libras en Q177 y el de 100 libras en Q504.

Por otra parte, en el área metropolitana se reportó una reducción de Q1.00 en la gasolina superior y de Q1.30 en la regular, mientras que el precio del diésel se mantuvo sin variaciones en la ciudad capital.