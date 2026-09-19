Como resultado de allanamientos ayer, realizados por investigadores de la DEIC y el MP, fueron capturadas tres personas en flagrancia identificadas como Marco Vázquez, en la colonia Santa Rosita, zona 5, Cindy Girón en el sector V, zona 5, Sofía Guzmán en colonia concepción zona 5 y María Rodas, por orden judicial de Extorsión. Además de remitirse a la PGN a dos menores de edad.

Durante los operativos se incautaron tres armas de fuego, dos cargadores, una motocicleta con reporte de robo, un DVR, dos teléfonos celulares, marihuana, 68 bolsitas con crack, una pesa digital, un cargador para fusil, ocho piezas metálicas posiblemente de un arma de fuego y municiones de distintos calibres, incluyendo 126 de 9 milímetros y 21 para fusil.



En estos casos se investiga hechos contra la vida, rivalidad entre pandillas, extorsión y narcomenudeo.