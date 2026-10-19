Guatemala cuenta con el Sistema de Alertas de Sismos de Android, una herramienta gratuita desarrollada por Google que permite recibir notificaciones sobre movimientos sísmicos que podrían sentirse en la ubicación del usuario.

La Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (SE-CONRED) invita a la población a comprobar si esta función está habilitada en sus teléfonos. No necesita descargar otra aplicación, ya que está integrada en los dispositivos Android compatibles.

¿Cómo activar las alertas de sismos de Google?

Para comprobar si las alertas están habilitadas, siga estos pasos desde su teléfono Android:

Abra los Ajustes o Configuración del teléfono. Busque y seleccione la opción Seguridad y emergencia. Ingrese a Alertas de sismos. En algunos dispositivos, esta función puede aparecer como «Alertas de terremotos». Revise el interruptor que aparece en pantalla. Si está desactivado, presiónelo para habilitar las alertas.

Una vez completado el procedimiento, la función quedará habilitada. Los nombres y la ubicación de estas opciones pueden variar según la marca del teléfono y la versión de Android instalada.

¿Qué hacer si no encuentra la opción?

Si no encuentra las alertas en el menú de Seguridad y emergencia, puede utilizar el buscador de los ajustes del teléfono. Escriba «sismos» o «terremotos» para localizar la función.

En algunos dispositivos también puede encontrarla siguiendo esta ruta: Ajustes, Ubicación, Servicios de ubicación y Alertas de sismos. Revise las opciones disponibles en su equipo para comprobar si cuenta con esta herramienta.

¿Qué necesita para recibir las alertas?

Para recibir las notificaciones, necesita un teléfono Android compatible, la ubicación activada y conexión a internet mediante Wi-Fi o datos móviles. Las alertas pueden incluir información sobre el movimiento sísmico y recomendaciones para actuar.

Sin embargo, la disponibilidad de esta función no garantiza que recibirá una notificación antes de cada sismo. Por eso, es importante mantener las medidas de prevención y saber cómo actuar ante un movimiento telúrico.

¿Qué hacer si ocurre un sismo?

La SE-CONRED recuerda que estas alertas complementan las medidas de preparación, pero no las sustituyen. Si siente un sismo, no espere una notificación para protegerse.

Mantenga la calma, cúbrase y aléjese de ventanas y objetos que puedan caer. Siga las recomendaciones de las autoridades y, ante cualquier emergencia, comuníquese al 119 de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred).

Contar con un Plan Familiar de Respuesta permite que cada integrante del hogar sepa cómo actuar ante una emergencia.



Incluye las necesidades y capacidades de quienes conforman tu familia para fortalecer una respuesta organizada.



Conoce cómo elaborarlo en:… pic.twitter.com/vm4J1JMmtl — CONRED (@ConredGuatemala) October 20, 2026

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