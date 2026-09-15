La celebración de la Independencia de Guatemala trascendió fronteras este 15 de septiembre y llegó hasta las redes sociales de importantes clubes del fútbol europeo. Equipos como Bayern Múnich, Paris Saint-Germain y Manchester City, entre otros, compartieron mensajes con motivo de la fecha que conmemora la independencia de Guatemala y de otros cuatro países de Centroamérica.

Guatemala fue uno de los países que recibió atención especial en estas publicaciones, en una jornada en la que también se conmemora la independencia de El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Los cinco países celebran esta fecha el 15 de septiembre, recordando el proceso independentista de 1821.

Las publicaciones de los grandes clubes europeos rápidamente llamaron la atención de los aficionados guatemaltecos, quienes reaccionaron de distintas maneras en redes sociales. Los mensajes fueron compartidos y comentados por seguidores que destacaron el hecho de que instituciones de gran reconocimiento internacional se sumaran a la celebración de una fecha tan importante para Guatemala.

Uno de los gestos que más llamó la atención fue el realizado por el Chelsea, que publicó un video en el que aparece uno de sus jugadores bailando al ritmo de “Luna de Xelajú” en versión marimba, una de las piezas musicales más representativas de la cultura guatemalteca. La canción, compuesta por Paco Pérez, es considerada una de las expresiones musicales más emblemáticas del país.

El Tottenham Hotspur también se sumó a las felicitaciones dirigidas a los países centroamericanos que celebran su independencia. De esta manera, las muestras de reconocimiento desde el fútbol internacional tuvieron como uno de sus principales puntos de atención a Guatemala, generando comentarios y muestras de orgullo entre sus aficionados.

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Estos mensajes reflejan cómo una celebración nacional puede encontrar eco más allá de las fronteras y, en este caso, a través de algunas de las instituciones más reconocidas del fútbol europeo. Para los guatemaltecos, las publicaciones se convirtieron en un motivo más para celebrar los 205 años de la Independencia de Guatemala, en una jornada marcada por el orgullo, la identidad y las tradiciones nacionales.