Un guardia de seguridad privada resultó herido de bala luego de accionar accidentalmente su arma de fuego, mientras cambiaba de posición en la 18 calle y 9.ª avenida, zona 1 de la Ciudad de Guatemala.

La víctima fue identificada como Jesús Peruch Calel, de 45 años, quien sufrió una herida en la pierna izquierda.

Bomberos Municipales acudieron al lugar, le brindaron atención prehospitalaria y posteriormente lo trasladaron a un centro asistencial.

El herido fue identificado como Jesús Peruch Calel, quien recibió atención prehospitalaria debido a la lesión provocada por el disparo.