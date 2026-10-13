La Selección Sub-16 de Guatemala cerró su participación en el torneo masculino UNCAF U-16 con una medalla de bronce, luego de vencer 2-1 a Costa Rica en el partido por el tercer lugar, disputado en el estadio Las Delicias, en El Salvador. La Azul y Blanco consiguió despedirse de la competencia con una victoria que le permitió subir al podio del certamen regional.

El combinado guatemalteco encontró en René Aguilar a su principal figura durante el encuentro, ya que el delantero firmó un doblete para encaminar el triunfo nacional. Sus anotaciones fueron determinantes para que Guatemala se impusiera ante el conjunto costarricense y asegurara el tercer puesto del torneo.

Por parte de Costa Rica, Bryan Alvarado fue el encargado de marcar el único tanto de su selección. Sin embargo, la anotación no fue suficiente para evitar la derrota del cuadro costarricense, que terminó cediendo ante el conjunto guatemalteco en la disputa por la medalla de bronce.

El resultado representó el cierre de una participación positiva para la Selección Sub-16 de Guatemala, que también consiguió sumar puntos importantes durante la fase previa del campeonato. Entre sus resultados destacó la victoria por 2-0 frente a Honduras, un triunfo que permitió al equipo nacional comenzar a consolidar su desempeño en la competencia.

Posteriormente, Guatemala también logró imponerse por 1-0 ante Belice y empató 1-1 frente a El Salvador, resultados que formaron parte de su recorrido en el torneo masculino UNCAF U-16. Estos encuentros permitieron a la Azul y Blanco mantenerse en la pelea y llegar con opciones de disputar un lugar en el podio regional.

Con la victoria frente a Costa Rica, Guatemala finalizó oficialmente su participación en el certamen y regresará al país con la medalla de bronce. El resultado representa un reconocimiento al desempeño del combinado juvenil, que logró cerrar su recorrido internacional con un triunfo y un lugar entre las tres mejores selecciones de la competencia.