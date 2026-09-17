La Federación de Fútbol de Guatemala dio a conocer la nómina oficial de 23 jugadores que estarán disponibles para el duelo ante Jamaica, correspondiente a la Liga de Naciones de Concacaf. El encuentro se disputará el viernes 25 de septiembre en el National Stadium de Kingston. La convocatoria fue presentada por el técnico Luis Fernando Tena.

La lista está encabezada por cuatro futbolistas de Antigua GFC: Luis José Morán Varela, José Mario Rosales Marroquín, Óscar Antonio Castellanos Santos y William Jehú Fajardo Montenegro.

Por su parte, Municipal es el club que más jugadores aporta a la convocatoria, con siete: César Raúl Calderón Hernández, Carlos Salvador Pablo Renato Estrada Santos, Jonathan Francisco Franco González, José Alfredo Morales Conchua, Rudy José Muñoz Boteo, Kenderson Alessandro Navarro Hernández y Nicolás Samayoa Pacheco.

También fueron llamados dos jugadores de Xelajú MC, Kevin Emanuel Ruiz García y Jorge Eduardo Aparicio Grijalva; además de Allen José Yanes Pinto, de Mixco; Kevin Estuardo Ramírez Sigüenza, de Deportivo Malacateco; y Stheven Adán Robles Ruiz, de Comunicaciones FC.

La nómina incluye además a Aaron Joseph Herrera, mientras que los legionarios son Nicholas George Hagen Godoy, del Columbus Crew; Óscar Alexander Santis Cayax, del Brunei DPMM FC; Darwin Gregorio Lom Moscoso, de The Strongest; Matthew Dominic Evans Wolff, de L.A.F.C.; Olger Escobar, del CF Montréal; y Rubio Yovani Méndez Rubín, de El Paso Locomotive FC. La convocatoria oficial deja fuera a Arquímides Ordóñez respecto al listado anterior.

El compromiso marcará el debut de Guatemala en esta edición de la Concacaf Nations League, torneo que también funciona como clasificatorio para la Copa Oro 2027. La Bicolor comparte el grupo con Jamaica, Honduras, El Salvador, Surinam y Martinica.

El partido está programado para el viernes 25 de septiembre, a las 6:00 de la tarde en Kingston, Jamaica, según la nómina oficial publicada por la FFG. Debido a la diferencia horaria, el encuentro comenzará a las 6:00 de la tarde en Guatemala.