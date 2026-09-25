La Selección Nacional de Guatemala estuvo a segundos de rescatar un punto en Kingston, pero un gol en el tiempo de reposición terminó con las aspiraciones de la Azul y Blanco en su debut en la Liga de Naciones de la Concacaf.

El conjunto guatemalteco comenzó el encuentro con intensidad y encontró rápidamente la ventaja. Apenas habían transcurrido dos minutos cuando Óscar Santis aprovechó un contraataque y, tras recibir la asistencia de Rubio Rubín, definió ante Andre Blake para colocar el 1-0.

Guatemala tuvo oportunidades para ampliar la ventaja

Con el marcador a favor, Guatemala encontró espacios para generar peligro y estuvo cerca de aumentar la diferencia antes del descanso.

Al minuto 25, Rudy Muñoz recibió un centro preciso de Santis, pero su remate terminó fuera. Poco después, el propio Santis volvió a tener una oportunidad clara en un mano a mano con el guardameta jamaicano.

Jamaica consiguió reaccionar al minuto 37. Un error de Jorge Aparicio en la salida permitió a Kasey Palmer recuperar el balón y aprovechar la ocasión para establecer el empate antes del descanso.

Jamaica tomó ventaja, pero Santis volvió a responder

El inicio de la segunda mitad representó otro golpe para Guatemala. Al minuto 53, Rumarn Burrell apareció para adelantar nuevamente a los locales y colocar el 2-1.

La Azul y Blanco, sin embargo, mantuvo la búsqueda del empate y encontró nuevamente a su jugador más determinante de la noche.

Al minuto 67, Darwin Lom habilitó a Santis, quien logró superar al guardameta y definió con el arco abierto para completar su doblete y establecer nuevamente la igualdad.

Con el 2-2, Guatemala recuperó la ilusión de conseguir un resultado positivo en territorio jamaicano.

El poste y el gol del 90+4 dejaron a Guatemala sin premio

En los minutos finales, la Selección Nacional tuvo una de sus mejores oportunidades para quedarse con la victoria.

Olger Escobar recibió la oportunidad de definir el encuentro, pero su remate de zurda terminó estrellándose contra el poste. La jugada pudo significar el triunfo guatemalteco.

Cuando parecía que ambos equipos repartirían puntos, Jamaica encontró la última ocasión del partido.

Renaldo Cephas apareció en el minuto 90+4 para marcar el tercer tanto de los locales y sentenciar el 3-2 definitivo.

De esta manera, Guatemala comenzó su participación en la Liga de Naciones con una derrota en Kingston, pese a haber estado dos veces al frente del marcador.

La Azul y Blanco tendrá ahora que cambiar rápidamente el enfoque, pues volverá a la cancha el lunes 28 de septiembre. Guatemala recibirá a El Salvador a las 20:00 horas en el Estadio El Trébol.