Este 17 de septiembre entró en vigor el Decreto 15-2026, Ley Integral para la Prevención y Represión del Lavado de Dinero u Otros Activos y del Financiamiento del Terrorismo. La normativa fue aprobada por el Congreso de la República el pasado 2 de junio con el respaldo de 147 diputados.

📢 ¡Es oficial! Hoy entra en vigencia la Ley Antilavado



Una normativa que no persigue la economía informal y sí castiga con fuerza a quienes intentan blanquear dinero ilícito.



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Reglamento y objetivos de la normativa

La ley establece que la Superintendencia de Bancos (SIB), por medio de la Intendencia de Verificación Especial (IVE), tendrá a su cargo la elaboración del reglamento correspondiente.

El artículo 125 fija un plazo máximo de seis meses a partir de la entrada en vigor para elaborar el documento y someterlo a consideración del presidente de la República para su aprobación y publicación.

La nueva legislación busca actualizar y unificar el marco jurídico guatemalteco contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, además de fortalecer los mecanismos de prevención, supervisión e investigación.

Según el Congreso, la normativa también busca alinear al país con estándares internacionales y reducir el riesgo de que Guatemala sea incluida en una lista gris por deficiencias en sus mecanismos de prevención.

¿Qué se considera lavado de dinero?

La ley establece que incurre en este delito quien invierta, convierta, transfiera o realice transacciones financieras con bienes o dinero, con conocimiento de que provienen de un delito y con el propósito de ocultar o disimular su origen ilícito.

También contempla la adquisición, posesión, administración o utilización consciente de bienes provenientes de actividades delictivas, así como acciones destinadas a ocultar su naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o propiedad.

La normativa también amplía las facultades de la IVE y el alcance de las personas y actividades sujetas a supervisión.