Investigadores de la DIPANDA recibieron en la frontera El Carmen, Malacatán, San Marcos, al salvadoreño José Erwin Wilberto Ventura Cerón, de 36 años, alias “El Muerto”, señalado por las autoridades como integrante del Barrio 18, con rango de homeboy.

Según la información proporcionada, Ventura Cerón se encontraba de manera irregular en México y registra antecedentes por los delitos de homicidio agravado y evasión.

Además, en El Salvador existen dos órdenes de aprehensión en su contra por organizaciones terroristas; una de ellas también contempla el delito de resistencia.

El hombre fue expulsado de México hacia Guatemala y posteriormente trasladado desde territorio guatemalteco hacia El Salvador. A su llegada, agentes de la Policía Nacional Civil de ese país ya se encontraban a la espera para ponerlo a disposición de las autoridades correspondientes.