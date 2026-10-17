La mañana de este sábado 17 de octubre se registró un sismo en las Costas del Pacífico con una magnitud de 5.4 de acuerdo a las autoridades del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH).

El cual se registró a las 7:59 horas de este día y con una profundidad de 41 kilómetros de acuerdo a las autoridades telúricas se han registrado otras réplicas en dicha zona.

Anteriormente, se registró uno a las 7:31 horas de este día con una magnitud de 3.0 y con una profundidad de 4 kilómetros de acuerdo a las autoridades telúricas.

Autoridades ya habían reportado un sismo de magnitud 3.9 que sacudió el departamento de Santa Rosa a las 7:30 horas de este día y con una profundidad de 2 kilómetros.