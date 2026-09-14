El presidente Bernardo Arévalo dirigió un mensaje a los guatemaltecos con motivo de los 205 años de Independencia, en el que reafirmó su compromiso de avanzar hacia una Guatemala con mayor bienestar, libertad y oportunidades para la población.

Durante su discurso, el mandatario utilizó la frase “el sol siempre sale” para referirse a los avances que, según destacó, se han alcanzado en seguridad, justicia, desarrollo social y atención a las familias, al tiempo que reconoció que todavía existen desafíos pendientes.

Justicia y libertad entre los temas destacados

Arévalo aseguró que existen avances hacia una justicia más independiente y mencionó casos de guatemaltecos que, según expresó, enfrentaron procesos judiciales injustos. También afirmó que el Ministerio Público (MP) se encuentra ahora bajo la responsabilidad de una autoridad que calificó como honesta e independiente.

El presidente señaló que el camino aún no termina, pero sostuvo que el país continúa avanzando con determinación. En ese contexto, reiteró que la libertad comienza a fortalecerse conforme se resuelven casos que, a su criterio, no debieron existir.

Avances sociales y servicios públicos

El mandatario también mencionó mejoras vinculadas con la Iniciativa Intersectorial Mano a Mano, así como acciones en escuelas, alimentación, salud e infraestructura dirigidas a poblaciones que durante años tuvieron menor acceso a estos servicios.

Asimismo, señaló que el Gobierno trabaja para mejorar puertos y aeropuertos y avanzar hacia una regulación del uso del agua basada en criterios de justicia.

“El sol está saliendo para Guatemala”

Arévalo afirmó que su administración mantiene el compromiso de gobernar con ética, integridad y respeto a las libertades, aunque reconoció que aún queda trabajo por realizar.

El mandatario cerró su mensaje reafirmando su intención de construir una Guatemala de bienestar común y libertad para las generaciones presentes y futuras, y concluyó con un llamado a mantener viva la memoria del 15 de septiembre y la soberanía del país.