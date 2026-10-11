Esta tarde se localizó el cuerpo sin vida de un adulto mayor de 75 años en un riachuelo, al fondo de un barranco de aproximadamente 25 metros de profundidad, en Santa Cruz del Quiché.

Bomberos Municipales Departamentales se presentaron al lugar y trabajaron durante tres horas para recuperar el cuerpo de la víctima.

Según sus familiares, el hombre se encontraba desaparecido desde hacía 48 horas, por lo que dieron aviso a las autoridades. La Policía Nacional Civil (PNC) quedó a cargo de las investigaciones para establecer si se trató de una caída accidental o de un hecho criminal.