Esta mañana se reportó el hallazgo de los cuerpos de dos mujeres sin vida en el camino hacia el río Los Plátanos, en San Antonio La Paz, El Progreso.

Bomberos Municipales Departamentales atendieron la emergencia y confirmaron que ambas presentaban señales de violencia, ya que tenían heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego.

Posteriormente, se dio aviso a la Policía Nacional Civil (PNC) y al Ministerio Público (MP), cuyos representantes se hicieron cargo de las diligencias correspondientes para esclarecer lo sucedido.