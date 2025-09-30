Esta tarde se reportó el hallazgo de un cuerpo sin vida en la 10ª calle y 8ª avenida de la zona 1 de San Marcos.

Bomberos Municipales Departamentales se presentaron al lugar y confirmaron el deceso de la víctima, un hombre de aproximadamente 45 años, quien se encontraba tendido a un costado de un restaurante.

Hasta el momento no se ha establecido la causa de muerte; sin embargo, no se descarta que haya ocurrido por intoxicación alcohólica, por lo que se notificó a las autoridades correspondientes para las diligencias de rigor.