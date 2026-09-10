El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, dejó clara su postura sobre la carrera por el Balón de Oro 2026 y señaló a Lamine Yamal como su principal favorito para quedarse con el prestigioso reconocimiento individual. El técnico alemán destacó el nivel mostrado por el joven español durante la temporada y con la Selección de España.

Las declaraciones de Flick se produjeron después de la goleada 5-1 del Barcelona sobre Feyenoord en el debut de la Champions League. En ese encuentro, Yamal tuvo nuevamente protagonismo y consiguió marcar uno de los tantos del conjunto azulgrana, confirmando el gran momento que atraviesa a sus 19 años.

“Lamine merece el Balón de Oro”, fue el mensaje del entrenador, quien calificó al futbolista como un jugador “excepcional” y “especial”. Flick aseguró que cualquier persona que observe sus actuaciones puede comprobar el impacto que tiene el atacante en el juego del Barcelona.

El respaldo del técnico llega en un momento en el que el Barcelona ha comenzado a impulsar con mayor fuerza la candidatura de su joven estrella. Yamal aparece entre los 30 nominados al Balón de Oro después de una temporada en la que también fue protagonista con España, selección que conquistó el Mundial de 2026.

Yamal, por su parte, había evitado mostrarse desesperado por conseguir el premio y aseguró que considera que el trabajo realizado tanto con el Barcelona como con la Selección habla por sí mismo. El español también ha recibido el respaldo de otras figuras del fútbol, mientras que la competencia incluye nombres como Harry Kane, Rodri, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y Vinícius Júnior.

La gala del Balón de Oro 2026 se celebrará el próximo 26 de octubre en Londres, donde se conocerá finalmente al ganador. Por ahora, Flick no oculta su preferencia y coloca a Lamine Yamal como su elegido para suceder al actual ganador del galardón.