Harry Kane se convirtió en el ganador del Balón de Oro 2026 durante la ceremonia celebrada este lunes 26 de octubre en Londres, Inglaterra.

El delantero del Bayern Múnich superó a figuras como Kylian Mbappé y Lamine Yamal tras una temporada marcada por sus goles, títulos y actuaciones con la selección inglesa.

Harry Kane conquista el máximo premio individual

El atacante inglés registró 73 goles en 65 partidos, además de ocho asistencias y tres títulos con el Bayern Múnich, según los datos proporcionados. Con este reconocimiento, se convirtió en el quinto futbolista inglés en ganar el galardón, después de Stanley Matthews, Bobby Charlton, Kevin Keegan y Michael Owen.

Ranking del Balón de Oro masculino 2026

Harry Kane encabezó la clasificación, seguido por Kylian Mbappé y Lamine Yamal. Este es el orden de los 20 futbolistas incluidos en el ranking proporcionado:

Harry Kane (Bayern Múnich) Kylian Mbappé (Real Madrid) Lamine Yamal (Barcelona) Rodri (Barcelona) Lionel Messi (Inter Miami) Kvaratskhelia (PSG) Ousmane Dembélé (PSG) Erling Haaland (Manchester City) Michael Olise (Bayern Múnich) Fabián Ruiz (PSG) Jude Bellingham (Real Madrid) Pau Cubarsí (Barcelona) Achraf Hakimi (PSG) Vitinha (PSG) Declan Rice (Arsenal) Ferran Torres (Barcelona/PSG) Vinícius Júnior (Real Madrid) Marc Cucurella (Chelsea/Real Madrid) João Neves (PSG) Willian Pacho (PSG)

Alexia Putellas gana el Balón de Oro femenino

En la categoría femenina, Alexia Putellas conquistó su tercer Balón de Oro, después de los obtenidos en 2021 y 2024, e igualó a Aitana Bonmatí en número de premios.

Lista de otros ganadores del Balón de Oro 2026

Trofeo Kopa masculino: Lamine Yamal.

Lamine Yamal. Trofeo Kopa femenino: Vicky López.

Vicky López. Mejor entrenador masculino: Luis de la Fuente.

Luis de la Fuente. Mejor entrenador femenino: Pere Romeu.

Pere Romeu. Mejor portero masculino: Unai Simón.

Unai Simón. Mejor portera femenina: Cata Coll.

Cata Coll. Premio Sócrates: Bukayo Saka.

Bukayo Saka. Mejor club masculino: Paris Saint-Germain.

Paris Saint-Germain. Mejor club femenino: FC Barcelona.

FC Barcelona. Máximo goleador masculino: Harry Kane.

Harry Kane. Máxima goleadora femenina: Charlin del Corral.

Londres recibe una gala histórica

La ceremonia conmemoró los 70 años del Balón de Oro y llevó la celebración a Londres por primera vez. La capital inglesa también rindió homenaje a Stanley Matthews, primer ganador del premio.

Con este resultado, Harry Kane quedó en la cima de una clasificación que reunió a algunas de las principales figuras del fútbol internacional.

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