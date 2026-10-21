El caso Itzapa llegó a una resolución judicial este miércoles 21 de octubre de 2026, cuando el Tribunal de Mayor Riesgo B condenó a siete expolicías por distintos delitos relacionados con la muerte de dos hombres en Chimaltenango.

Las penas impuestas incluyen condenas de hasta 60 años de prisión inconmutables por ejecución extrajudicial. El proceso se relaciona con los hechos ocurridos en abril de 2024, por los que los exagentes enfrentaron juicio por su presunta participación en las muertes.

¿Qué expolicías recibieron las penas más altas?

Edy Leonel Vásquez Rabanales y Freddy Santiago Velásquez Pérez fueron condenados a 60 años de prisión inconmutables cada uno por ejecución extrajudicial en concurso real.

Mauricio Abraham Contreras Salán recibió una pena de 30 años de prisión por la ejecución extrajudicial de Milton Nelson Santamaría. Sin embargo, el tribunal lo absolvió por la muerte de Eldin Leonel Choc Xi.

Las víctimas fallecieron en abril de 2024 en San Andrés Itzapa, Chimaltenango. El caso llegó a la etapa de sentencia después del proceso judicial contra los siete exagentes de la Policía Nacional Civil (PNC).

¿Cuáles fueron las sentencias para los otros cuatro acusados?

Los demás expolicías recibieron condenas por delitos relacionados con sus actuaciones durante los hechos investigados. Las penas quedaron distribuidas de la siguiente manera:

Jeremías Jacobo Rojas Rojas: ocho años de prisión, cinco por abuso de autoridad y tres por detención ilegal.

ocho años de prisión, cinco por abuso de autoridad y tres por detención ilegal. Ángel Mario Roquel Sajbochol: 10 años de prisión por obstaculización a la acción penal e incumplimiento de deberes, además de una multa de Q1 mil por omisión de denuncia.

10 años de prisión por obstaculización a la acción penal e incumplimiento de deberes, además de una multa de Q1 mil por omisión de denuncia. Yorleni Lisbeth Macario Ramos: 11 años de prisión, cinco por incumplimiento de deberes y seis por discriminación.

11 años de prisión, cinco por incumplimiento de deberes y seis por discriminación. Yulisa Nabely Ayala Yol: 11 años de prisión, cinco por incumplimiento de deberes y seis por discriminación.

¿Qué se sabe del caso de San Andrés Itzapa?

El proceso judicial se centró en la muerte de Milton Nelson Santamaría y Eldin Leonel Choc Xi, ocurrida en abril de 2024 en ese municipio de Chimaltenango.

Con las sentencias dictadas por el Tribunal de Mayor Riesgo B, los siete expolicías recibieron penas distintas según los delitos atribuidos a cada uno.

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