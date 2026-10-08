Un helicóptero Airbus Helicopters EC 30, con matrícula TG-GUH, sufrió un accidente y se desplomó en el agua mientras realizaba un vuelo hacia un hotel ubicado en el sector norte del lago.

De acuerdo con información de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), la aeronave despegó a las 12:11 horas del Aeropuerto Internacional La Aurora con destino al referido establecimiento.

De manera preliminar, el percance habría ocurrido entre las 12:35 y 12:40 horas. Las autoridades trabajan para establecer las circunstancias del accidente.

La información oficial señala que siete personas viajaban a bordo de la aeronave al momento del accidente. Hasta ahora, el estado de salud de los ocupantes está pendiente de establecer, mientras que instituciones de socorro y equipos de búsqueda y rescate ya se encuentran en el área para atender la emergencia.

En el lugar, cinco personas fueron localizadas, mientras que otras dos continúan desaparecidas y permanecen bajo búsqueda por parte de rescatistas del Ejército y cuerpos de socorro.