Durante la jornada del sábado se reportó el asesinato del abogado y exsuperintendente de Administración Tributaria, Juan Francisco Solórzano Foppa, quien se encontraba en Campo Marte, en una actividad deportiva. En el hecho también falleció Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro.

De acuerdo con la información preliminar, los presuntos responsables se movilizaban en una motocicleta desde la cual dispararon contra las víctimas. El Ministerio Público (MP) continúa con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables.

Como parte de las diligencias, fueron capturados Rigoberto y Daniel Zaqueo Choc Toz, originarios de Sanahú, Alta Verapaz, quienes fueron trasladados a Torre de Tribunales, en la zona 1 capitalina, para comparecer ante la jueza a cargo del caso.

Sin embargo, este domingo, durante la audiencia de primera declaración, la jueza resolvió dictar falta de mérito a favor de los hermanos Choc Toz, por lo que quedaron desvinculados del proceso penal relacionado con la muerte de Solórzano Foppa.

El abogado Karlos de León asumió la defensa de ambos hermanos. Anteriormente, también participó en el caso de la ascensorista que fue agredida por Omar Nájera, quien fue capturado por ese hecho.