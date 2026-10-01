Investigadores de la DIPANDA, en coordinación con el Ministerio Público, realizaron un allanamiento en la colonia El Incienso, zona 7, donde fue capturado Hugo Molina, de 23 años, alias “Flaco”, señalado de pertenecer a la Mara Salvatrucha.

Según las autoridades, Molina tenía siete órdenes de captura vigentes por el delito de extorsión. Durante la diligencia también fue detenida su progenitora, Andrea de 39 años, por el mismo delito.

Los capturados fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para solventar su situación legal.

Cabe mencionar que autoridades realizan este día un megaoperativo en distintos puntos del país contra el crimen organizado y hacen el llamado a denunciar este tipo de delitos al número 110 de la PNC.