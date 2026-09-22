Un hombre murió tras ser localizado con politraumatismo general en una calle aledaña al Parque Central de Chicacao, Suchitepéquez, luego de una alerta por un posible atropello.

Elementos de los Bomberos Municipales Departamentales de la estación de Chicacao fueron movilizados al lugar tras recibir el reporte de la emergencia.

Hombre fue localizado sin vida cerca del parque

Al llegar, los socorristas localizaron a una persona de sexo masculino y realizaron la evaluación correspondiente.

Durante la revisión constataron que el hombre ya no presentaba signos vitales. Presentaba politraumatismo general, por lo que se notificó a las autoridades.

Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada. Tampoco se han establecido las circunstancias exactas en las que sufrió las lesiones.

Se investiga posible atropello

La alerta inicial indicaba que aparentemente el hombre había sido atropellado en la calle cercana al Parque Central de Chicacao.

Sin embargo, hasta ahora no se han establecido las causas que provocaron las lesiones que terminaron con la vida del hombre.

Los Bomberos Municipales Departamentales notificaron a las autoridades correspondientes para que se realicen las diligencias de ley.

🚨 EmergenciaCBMD | Persona fallecida 🚨



Bomberos Municipales Departamentales de la estación de Chicacao, Suchitepéquez, fueron alertados sobre una persona que había sido atropellada en la calle aledaña al Parque Central de la localidad, por lo que de inmediato se movilizaron al… pic.twitter.com/pNLVmU2i8C — ASONBOMD GUATEMALA (@ASONBOMDGT) September 23, 2026

Autoridades deberán establecer qué ocurrió

El caso quedó bajo conocimiento de las autoridades, quienes deberán procesar la escena y establecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

La investigación también permitirá determinar si efectivamente se trató de un atropello y establecer la identidad de la persona fallecida.

Por ahora, no se cuenta con información sobre algún vehículo involucrado ni sobre personas relacionadas con el hecho registrado en las cercanías del Parque Central.