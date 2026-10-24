Un hombre fue rescatado con vida tras quedar soterrado mientras efectuaba trabajos de construcción en una zanja, en el kilómetro 198.5 de la ruta nacional hacia Totonicapán.

La emergencia movilizó a elementos de los Bomberos Voluntarios, quienes, con el apoyo de vecinos del sector, realizaron las maniobras necesarias para liberar al trabajador que había quedado atrapado bajo tierra.

Luego de ser rescatado, el hombre recibió atención prehospitalaria y fue trasladado al Hospital Departamental, donde quedó bajo evaluación médica para recibir la atención correspondiente.