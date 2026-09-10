Un hombre murió luego de ser alcanzado por una descarga electroatmosférica mientras se encontraba trabajando en una parcela ubicada en el caserío Vuelta Grande, Melchor de Mencos, Petén.

Elementos de los Bomberos Municipales Departamentales de la estación de Melchor de Mencos fueron destacados al lugar para verificar la situación y brindar asistencia a la persona afectada.

Socorristas recorrieron 10 kilómetros a pie

Debido a que no existe acceso para vehículos hasta el punto donde ocurrió el incidente, el personal de socorro tuvo que realizar un recorrido de aproximadamente 10 kilómetros a pie para llegar hasta la parcela.

Al llegar al lugar, los elementos de los Bomberos Municipales Departamentales evaluaron al hombre que había sido alcanzado por la descarga electroatmosférica durante sus labores.

Durante la evaluación, los socorristas determinaron que la persona ya no contaba con signos vitales, por lo que confirmaron su fallecimiento en el lugar del incidente.

Hombre no fue identificado

La víctima era de sexo masculino y, hasta el momento, no había sido identificada por las autoridades ni por los cuerpos de socorro que atendieron la emergencia.

Tras confirmar que el hombre había fallecido, los elementos de los Bomberos Municipales Departamentales procedieron a notificar a las autoridades correspondientes sobre lo ocurrido.

El incidente se registró en una zona de difícil acceso del caserío Vuelta Grande, por lo que el desplazamiento de los socorristas tuvo que realizarse completamente a pie.

🚨 Persona fallecida 🚨



Caserío Vuelta Grande, Melchor de Mencos, Petén, una persona de sexo masculino que se encontraba laborando en una parcela es alcanzado por una descarga electroatmosferica, elementos de la estación de @ASONBOMDGT de Melchor de Mencos fueron destacados al… pic.twitter.com/HPsHHsd8QO — ASONBOMD GUATEMALA (@ASONBOMDGT) September 11, 2026

Las autoridades correspondientes deberán realizar las diligencias necesarias para documentar el fallecimiento del hombre, quien perdió la vida luego de ser alcanzado por un rayo.

Hasta el momento no se cuenta con información sobre la identidad de la víctima, mientras las autoridades dan seguimiento al caso registrado en Melchor de Mencos.