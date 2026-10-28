Un hombre murió tras ser atropellado por una motocicleta en el kilómetro 236 de la ruta que conduce a Polochic, en el barrio El Crucero, zona 3 de La Tinta, Alta Verapaz.

Elementos de Bomberos Municipales Departamentales de la estación de La Tinta acudieron al lugar a bordo de la unidad RD-91 para atender la emergencia. Al evaluar a la víctima, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Víctima falleció en el lugar del accidente

De acuerdo con el reporte de los socorristas, el hombre murió en el lugar debido al atropellamiento. Hasta el momento, no se han proporcionado detalles sobre su identidad ni sobre las circunstancias en que ocurrió el percance.

Tras confirmar el fallecimiento, los bomberos notificaron a las autoridades correspondientes para que realizaran los procedimientos de rigor en la escena.

Piloto de la motocicleta fue trasladado al hospital

En el mismo hecho de tránsito, el conductor de la motocicleta recibió atención prehospitalaria por parte de los Bomberos Municipales Departamentales.

Posteriormente, fue trasladado a la emergencia del Hospital Distrital de La Tinta para recibir asistencia médica. Las autoridades deberán realizar las diligencias correspondientes para establecer las circunstancias del atropellamiento ocurrido en la ruta a Polochic.