La tarde de este viernes se registró un ataque armado en la 4a. calle y 3a. avenida, zona 2 de San José Pinula, que dejó como resultado a un hombre fallecido y otra persona gravemente herida, según informaron los Bomberos Voluntarios que atendieron la emergencia.

Bomberos Voluntarios de la 127 compañía, atendieron la emergencia.#CVBalServicio pic.twitter.com/e4O6GSh6jq — Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) October 4, 2025

La persona herida fue estabilizada en el lugar y trasladada de inmediato a un centro asistencial, donde permanece bajo observación médica. La identidad del fallecido aún no ha sido confirmada por las autoridades.

Elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) y fiscales del Ministerio Público (MP) se presentaron en la escena para resguardar el área y recabar evidencias.

Las autoridades iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer los motivos del ataque y dar con los responsables.