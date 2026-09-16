Un ataque armado registrado sobre el bulevar San Cristóbal, zona 8 de Mixco, dejó como saldo un hombre fallecido y una mujer herida por proyectiles de arma de fuego.

Bomberos Voluntarios acudieron al lugar y localizaron a ambas víctimas. La mujer presentaba múltiples heridas de bala, por lo que recibió atención prehospitalaria antes de ser trasladada.

Mujer fue llevada a un centro asistencial

Los socorristas estabilizaron a la mujer en el lugar y posteriormente la trasladaron hacia un centro asistencial para continuar con la atención médica necesaria debido a las lesiones que presentaba.

Mientras tanto, un hombre permaneció en el lugar con heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego. Los cuerpos de socorro verificaron su estado y confirmaron que había fallecido.

Autoridades deberán establecer las causas

Hasta el momento se desconocen las causas que originaron el ataque armado registrado sobre el bulevar San Cristóbal, por lo que las autoridades deberán investigar lo ocurrido.

El hecho dejó una víctima mortal y una mujer herida, quien fue trasladada por los Bomberos Voluntarios para recibir atención médica.

Las autoridades correspondientes deberán realizar las diligencias necesarias para esclarecer las circunstancias del ataque y determinar qué ocurrió antes de que ambas personas resultaran afectadas.