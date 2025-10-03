En la 17 avenida y novena calle de la zona 14 capitalina, un hombre de aproximadamente 43 años fue encontrado sin signos vitales en plena vía pública, informaron los Bomberos Voluntarios que acudieron al lugar.

Evaluación preliminar

La inspección inicial realizada por los paramédicos indicó que la víctima no presentaba lesiones visibles, por lo que se descarta un impacto externo evidente.

Presencia de autoridades

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) se mantienen en la escena, a la espera del personal del Ministerio Público (MP) para realizar los procedimientos legales correspondientes y recabar información sobre el deceso.