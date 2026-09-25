Un ataque armado ocurrido en la 6.ª calle y 61.ª avenida, Pinares del Norte, zona 18, dejó fallecido a un hombre que se encontraba a un costado de una estación de transporte urbano.

Bomberos Municipales acudieron al lugar tras recibir la alerta y localizaron a la víctima con múltiples heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego en distintas partes del cuerpo.

Hombre muere tras ataque armado

Los paramédicos realizaron maniobras de reanimación para intentar restablecer los signos vitales del hombre. Sin embargo, los esfuerzos fueron infructuosos y confirmaron que había fallecido en el lugar.

La víctima fue identificada como Marvin Osvaldo Salguero, de 47 años, quien murió debido a las heridas sufridas durante el ataque registrado en este sector de la zona 18.

De manera preliminar, se informó que Salguero se dedicaba al servicio de taxi. Hasta ahora, las autoridades no han informado sobre las circunstancias que provocaron el ataque armado.

PNC resguarda la escena

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) permanecieron en el lugar para resguardar la escena y realizar las diligencias correspondientes tras el ataque armado.

Las autoridades deberán recopilar los indicios localizados en el sector para establecer cómo ocurrió el hecho y avanzar en la investigación correspondiente.