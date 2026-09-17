Un ataque armado se registró esta tarde en el bulevar El Pulté, con dirección hacia Cristo Rey, zona 16 capitalina, donde un hombre perdió la vida.

De acuerdo con información preliminar, la víctima, de aproximadamente 26 años, se movilizaba a bordo de una motocicleta cuando fue atacada a balazos. Presentaba graves heridas provocadas por proyectil de arma de fuego.

Bomberos Municipales atendieron la emergencia y confirmaron el fallecimiento en el lugar. Se dio aviso a la Policía Nacional Civil y al Ministerio Público, quienes quedaron a cargo de las diligencias correspondientes y del procesamiento de la escena.