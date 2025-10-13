La Sala Tercera de Apelaciones Penal revocó el arresto domiciliario otorgado a Carlos Ovidio Acevedo, de 70 años, y ordenó que sea ingresado a prisión preventiva mientras es investigado por el delito de homicidio en grado de tentativa.

Acevedo había sido beneficiado con arresto domiciliario tras haber atropellado a un motorista en la zona 9 capitalina a finales de septiembre.

Inicialmente, el juez de turno lo había ligado a proceso por lesiones graves, decisión que fue impugnada por el Ministerio Público (MP) y los querellantes adhesivos.

La Sala recalifica el delito por la gravedad de las heridas de la víctima

Los magistrados de la Sala resolvieron recalificar el delito debido a la gravedad de las heridas sufridas por la víctima, Larkin Daniel Morales Cuque, quien perdió una pierna como consecuencia del atropello.

Según el fallo, los elementos presentados por la parte acusadora permiten presumir que Acevedo actuó con la intención de causar un daño mayor.

Además, se solicitaron informes al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para determinar si la vida de Morales Cuque estuvo en peligro.

Dichos reportes confirman que el motorista pudo haber perdido la vida debido a la magnitud de las lesiones.

Juzgado Segundo Penal deberá ejecutar la orden de captura

Con la modificación del delito, la Sala también ordenó revocar la medida sustitutiva y trasladar a Acevedo a una cárcel.

El caso será conocido por el Juzgado Segundo Penal, a cargo del juez Maximino Morales, quien deberá programar en los próximos días una audiencia para hacer efectiva la orden de captura y definir el centro carcelario donde cumplirá la prisión preventiva.

De manera paralela, se conoció que Acevedo había buscado llegar a una conciliación con el MP para cubrir los gastos médicos de la víctima; sin embargo, la nueva resolución judicial deja sin efecto esa posibilidad por el momento.