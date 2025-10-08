La mañana de este miércoles 8 de octubre el conductor de un vehículo se acercó a la estación de Bomberos Municipales en el Bulevar Liberación de la zona 8 capitalina para pedir ayuda.

Luego de haber sido víctima de un ataque armado. El hombre indicó que el hecho armado ocurrió en la parte baja de Los Puentes Gemelos en el Trébol donde sujetos intentaron asaltarlo.

#IncidenteArmado

Boulevard Liberación y 11 Avenida de la zona 12 en la Estación No.2 del Cuerpo de Bomberos Municipales se atendió a una persona con heridas de proyectil de arma de fuego en extremidades inferiores, se estabiliza y traslada a la emergencia del @HRooseveltGT. pic.twitter.com/dJZ5Vh44Vt — Bomberos Municipales (@bomberosmuni) October 8, 2025

El hombre recibió heridas de proyectil de armado de fuego en las extremidades inferiores.

Los cuerpos de socorro lo estabilizaron y luego lo trasladaron a la emergencia del Hospital Roosevelt. Hasta ahora se desconoce la identidad del conductor.