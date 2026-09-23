Momentos de tensión se registraron en Santa Marta, Colombia, luego de que hombres armados atacaran distintos establecimientos comerciales para obligar a sus propietarios a cerrar sus negocios.

Videos difundidos en redes sociales muestran a sujetos con cascos que se movilizaban en motocicleta y descendían para intimidar a comerciantes. En uno de los establecimientos se encontraban al menos tres menores de edad, quienes estaban junto a una bicicleta cuando comenzaron las detonaciones.

Dispararon contra establecimientos

En una de las grabaciones se observa a uno de los hombres ingresar a un comercio y cuestionar por qué permanecía abierto. Posteriormente, realizó varios disparos dentro del establecimiento.

Los menores que se encontraban en las afueras huyeron rápidamente al escuchar las detonaciones, mientras otras personas buscaron resguardarse.

En otro video se observa una dinámica similar, con hombres armados recorriendo establecimientos y exigiendo su cierre.

@diariodecentroamerica #MundoDCA | Hombres balean negocios ante la presencia de niños en Colombia Momentos de angustia vivieron pobladores de Santa Marta, Colombia, debido a que un grupo de personas armadas quienes se conducían en motocicletas realizaron disparos a comercios locales para obligarlos a cerrar, estos ataques fueron atribuidos al grupo criminal Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). Autoridades indicaron que se inició una investigación para dar con el paradero de los responsables. ✍️ Redacción Web 📹 Redes Sociales ♬ sonido original – Diario de Centro América

Ataques son atribuidos a las ACSN

Los hechos se registraron en medio de una jornada de alteraciones al orden público que ha sido atribuida a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). Durante estos acontecimientos también se reportaron bloqueos, intimidaciones contra comerciantes y vehículos incendiados.

Las autoridades reforzaron la presencia policial y militar en Santa Marta y sectores cercanos para garantizar la seguridad de comerciantes y ciudadanos.

Asimismo, continúan las investigaciones para identificar y localizar a las personas responsables de las intimidaciones y ataques registrados contra los establecimientos comerciales.